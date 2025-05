Il nuovo ruolo di Olivera nel Napoli

Getty Images

Antonio Conte si gioca le partite-chiave per assegnare lo scudetto in piena emergenza. Il suo Napoli è primo a +3 sull'Inter, scavalcata grazie alla vittoria sul Torino e la contemporanea sconfitta dei nerazzurri a San Siro con la Roma: a quattro giornate dalla fine della Serie A gli azzurri hanno in mano il loro destino., soprattutto in difesa. In attacco sarà indisponibile David Neres per una lesione muscolare al polpaccio rimediata a metà aprile.- Il giocatore che mancherà di più, però, sarà Alessandro Buongiorno, l'ex Torino ha finito la stagione a causa di una lesione distrattiva del muscolo adduttore della coscia destra; contro il Lecce è indisponibile anche Juan Jesus per una lesione distrattiva del muscolo semimembranoso della coscia destra subita durante la gara con l'Empoli. Gli unici centrali di ruolo a disposizione di Conte sono Rrahmani e Rafa Marin, il primo lanciato titolare ma il secondo in panchina:adattato in un ruolo inedito.

- Olivera nasce terzino sinistro e da quando è a Napoli ha giocato sia sulla linea difensiva che a centrocampo, ma sempre sulla fascia mancina.: delle 28 gare giocate con l'Uruguay, una decina le ha fatte in mezzo. In quel ruolo ha giocato tutta la Coppa America 2024 chiusa al terzo posto, segnando anche un gol contro gli Stati Uniti.