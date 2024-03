Il nuovo ruolo di Piccoli nel Lecce di Gotti

Nuovo Lecce, nuovo Piccoli. L’attaccante classe 2001 è partito titolare nel debutto in panchina di Luca Gotti, ma in un nuovo ruolo diverso da quello al quale è abituato. Per la prima partita da nuovo allenatore del Lecce l’ex Spezia ha scelto un 4-3-3, vincente: 1-0 in casa della Salernitana e vittoria importante in ottica salvezza.



IL NUOVO RUOLO DI PICCOLI - Piccoli è rimasto in campo per tutta la partita giocando da esterno sinistro nel tridente prendendo il posto di Banda; in questo caso, insieme a lui c’erano Krstovic al centro e Almqvist a destra. Piccoli ha avuto un ruolo attivo cercando più volte la porta, lì davanti ha lottato prendendosi anche un giallo per un intervento irregolare su un avversario. Nel finale di partita, poi, si è spostato al centro dell’attacco dopo l’uscita di Krstovic.



GOTTI SUL NUOVO RUOLO DI PICCOLI - Nel post partita Gotti ha commentato così l’esperimento di Piccoli a sinistra: “Mancava Banda, che sappiamo tutti essere un giocatore importante del Lecce. Secondo me Piccoli ha le qualità fisiche, ma probabilmente anche l'attitudine a fare un lavoro dispendioso non solo vicino alla porta avversaria. Mi sono detto che sarebbe stato un peccato privarsi della possibilità di avere più giocatori in campo che potessero fare gol. Ha risposto presente in tutti i posti in cui l'ho spostato".