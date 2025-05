Il nuovo ruolo di Zalewski nell'Inter

AFP via Getty Images

Da una parte la corsa allo scudetto, dall'altra la finale di Champions League. Nelle ultime settimane di questa stagione l'Inter sta lottando su due fronti, punta a vincere entrambe le competizioni ma prima del big match contro il Psg in programma sabato 31 maggio Simone Inzaghi dovrà gestire al meglio le forze a disposizione.grazie alla quale hanno accorciato in classifica sul Napoli capolista.

- Nella formazione iniziale scelta da Inzaghi contro i granata, la novità è stata la settima presenza da titolare di Nicola Zalewski.. Esperimento riuscito per l'allenatore, che l'ha schierato mezz'ala con la possibilità di avanzare anche sulla trequarti posizione che ricopriva nella Primavera della Roma prima di spostarsi sulla fascia.

- Il classe 2002 nato a Tivoli e con doppio passaporto italiano e polacco si è messo in vetrina nelle giovanili giallorosse giocando proprio sulla trequarti; è stato Josè Mourinho, quando l'ha portato in prima squadra, a spostarlo sulla fascia sinistra facendolo giocare sia da terzino che da quinto a tutta fascia., e dopo averlo preso in prestito con diritto di riscatto dalla Roma a febbraio scorso è sempre più convinta di comprare il suo cartellino a titolo definitivo.