Il Padova torna in Serie B dopo sei anni: dominio, crisi e ripresa, la stagione pazza dei biancoscudati

La festa è servita nel girone A della Serie C: a vincere il campionato è il, che sale in B a sei anni di distanza dall'ultima retrocessione datata 2018/19. I biancoscudati hanno conquistato la promozione all'ultima giornata, pareggiando 0-0 contro il Lumezzane in trasferta e mantenendosi davanti al Vicenza secondo, sconfitto dal Trento. Una gioia che sa di liberazione per Joseph Marie Oughourlian, imprenditore francese alla testa anche del Lens e dei colombiani del Millonarios che dal 2017 è pure azionista del Padova Calcio, fino al 2020 quando è diventato a tutti gli effetti proprietario del club.

Eppure la promozione avrebbe potuto essere realtà molto prima, se la squadra del tecniconon avesse registrato un brusco rallentamento tra la ventesima e la trentesima giornata di campionato, tre sconfitte nell'arco di sei partite e il sorpasso del Vicenza dopo 33 giornate da capolista, con punte di 10 lunghezze di vantaggio come nel periodo natalizio. Negli ultimi turni, però, le cose sono state rimesse al loro posto, e il ko dei vicentini contro la Virtus Verona ha consegnato al Padova il primato a due giornate dalla fine.

Interessante la banda di Andreoletti, tecnico giovane (classe 1989) e in rampa di lancio: il lavoro dell'ex dirigente del Milan Massimiliano(subentrato nel 2022 all'attuale ds del Verona Sean Sogliano) ha portato a disputare i playoff in tutte le ultime stagioni, fanno 5 di fila dall'ultima retrocessione. Stavolta, però, niente partite dopo la Regular Season, perché è arrivata la vittoria del campionato. E questo grazie al feeling con il goal del vice capocannoniere del girone A Mattia(16 reti, dietro solo a Vanja Vlahovic dell'Atalanta U23), supportato da(7) e(6). A centrocampo le geometrie di, giovanili Inter e un passato in Serie A col Crotone, nel reparto arretrato i due figli d'arte Filippoin difesa e Mattiain porta.