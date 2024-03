Il Padova vince la Coppa Italia Serie C se… tutte le combinazioni

Il primo round, va al Padova. I biancoscudati hanno vinto la finale d’andata di Coppa Italia Serie C contro il Catania, e ora partono da favoriti per la partita di ritorno che si giocherà tra due settimane,. Nella gara d’andata all’Euganeo il Padova ha vinto 2-1 grazie ai gol di due ex Serie A: Crisetig (scuola Inter) e Palombi (cresciuto nel settore giovanile della Lazio), a poco più di dieci minuti dalla fine Salvatore Monaco ha segnato il gol che tiene ancora tutto aperta.- Il Padova ha due risultati su tre nella gara di ritorno:. In caso di sconfitta dei biancoscudati con un gol di scarto si andrà ai supplementari e, se il risultato di parità non dovesse ancora sbloccarsi, la vincitrice sarà decisa ai calci di rigore.- Il Monza è la squadra che ha vinto più volte la Coppa Italia Serie C. In bacheca ci sono quattro trofei, l’ultimo nel 1991. Oltre alle quattro coppe alzate al cielo, i biancorossi sono arrivati in finale altre quattro volte senza poi vincere il trofeo, le ultime due nel 2014 e nel 2019., il Padova potrebbe replicare il successo del 2022 quando vinse la finale di ritorno contro il Südtirol dopo lo 0-0 dell’andata.Monza, 4 vittorie: 1974, 1975, 1988, 1991Spezia, 2 vittorie: 2005, 2012Foggia, 2 vittorie: 2007, 2016Alessandria, 2 vittorie: 1973, 2018Padova, 2 vittorie: 1980, 2022Vicenza, 2 vittorie: 1982, 2023