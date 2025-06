Il Padova vola in Serie B e racconta il sogno dei più piccoli: presentato il cortometraggio "Il Sogno Disegnato"

Nella primavera del 2025, con le riprese avvenute tra il 15 e il 18 aprile, Padova ha fatto da cornice alla realizzazione del cortometraggio 'Il Sogno Disegnato', prodotto da ACB Mario Merighi in collaborazione con il. Il progetto cinematografico si propone come una riflessione delicata sul valore educativo dello sport e sullo stadio come spazio di comunità, raccontando con semplicità e profondità la passione che unisce generazioni di tifosi biancoscudati.La narrazione ruota attorno al piccolo Leonardo, interpretato da Riccardo Cecchinato, un bambino che disegna sé stesso sugli spalti dello Stadio Euganeo, sognando ad occhi aperti la magia di una partita del Calcio Padova. Al suo fianco, una madre inizialmente diffidente si trova a confrontarsi con i propri pregiudizi sul mondo delle tifoserie, scoprendo gradualmente quanto uno stadio possa diventare luogo di ricordi familiari, condivisione e crescita. Accanto a Cecchinato, nel cast compaiono Nadia Libralato nel ruolo della madre, Enrico Stevanato in quello del nonno, Nicole Santini, Erika Stevanato e oltre settanta comparse.Le scene sono state girate in alcuni luoghi simbolici del territorio padovano:. La regia porta la firma di Andrea Corazza, padovano, già autore di cortometraggi premiati a livello internazionale come Echi sommessi di una guerra vicina e We Have No Colors, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Corazza, allievo di Oliviero Toscani, è noto per il suo impegno nel campo dell’immagine sociale e vanta riconoscimenti come il Creators For Change a Miami e la nomina al Premio della Pace a Nagasaki da parte delle Nazioni Unite.La troupe che ha lavorato al cortometraggio è composta da giovani professionisti del territorio: Alessia Pinton alla produzione, Edoardo Baviera alla direzione della fotografia e al montaggio, Chiara Dainese come produttrice esecutiva, Matilde Aldrigo come runner, Pietro Coppola aiuto operatore, Michela Geron ed Elena Bresolin ai costumi, Giorgia De Marchi al trucco. Le musiche sono state curate da Francesco Marzola e interpretate dal Piccolo Grande Coro di Noale. Margherita Breda ha documentato il backstage.. Il cortometraggio si inserisce nel solco delle attività educative e culturali che ACB Mario Merighi promuove da tre stagioni con il supporto del MAAP e del Calcio Padova. In questi anni, centinaia di bambini fino ai 14 anni hanno potuto assistere gratuitamente alle partite allo Stadio Euganeo, partecipando attivamente alla vita della tifoseria con ingressi in campo e momenti di festa, coinvolgendo famiglie, scuole e società sportive del territorio.Nel maggio 2024 si è svolto il primo Biancoscudati Young Festival all’ex Jutificio di Piazzola sul Brenta, un evento che ha unito sport, educazione alimentare e passione biancoscudata, con la partecipazione di oltre 550 persone e la presenza del vice capitano Niko Kirwan. A seguire, il 21 novembre 2024, il Biancoscudati Young Show ha animato il Piccolo Teatro di Padova con una serata di musica, danza e teatro.. Presenti anche mister Andreoletti e alcuni giocatori della prima squadra. Il ricavato della serata è stato devoluto all’associazione Amici del Mondo, a sostegno delle persone con disabilità.“Sono estremamente soddisfatto dell’iniziativa che ha portato così tanti bambini allo Stadio Euganeo in questi tre anni”, ha dichiarato, presidente dell’ACB Mario Merighi. “Avvicinare i giovani al Calcio Padova è una priorità. Realizzare un cortometraggio è un sogno che si realizza. Guardiamo al futuro con l’intenzione di dare un volto fresco e giovane all’associazione. La Serie B merita nuove iniziative, e noi siamo pronti a sostenerle con entusiasmo e creatività.”