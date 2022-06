Il 23 aprile del 2020 ha lasciato l'Inter per trasferirsi allo Zurigo, ma la storia di Wilfried Gnonto con i nerazzurri potrebbe ripartire prossimamente. E' quanto emerge dalle parole del padre, Boris Noel, che a 'Un Giorno da Pecora' su Rai Radio 1 parla a tutto campo dell'attaccante, a partire dall'assist realizzato con l'Italia contro la Germania: "In pochi giorni ci è cambiata la vita, siamo tutti felici per quello che ha fatto, speriamo che vada avanti così. Se ci siamo sentiti? No, lui di solito prima di queste partite si chiude su se stesso per concentrarsi. Mi ha solo mandato un messaggio per dirmi che è tutto ok".



IDOLO - "Messi, è pazzo per lui. Tanto che la scorsa settimana è rimasto davanti allo spogliatoio dell'Argentina un'ora per farsi fare l'autografo. Ma capiterà di nuovo, magari per scambiarsi le maglie".



PER CHI TIFA? - "Lui è interista e sogna di tornare a giocare coi nerazzurri, quando è andato via era molto dispiaciuto. Richieste per lui? Sono cose gli agenti".