Il padre di González: "E' della Juventus, insieme...'

Gabriel, padre di, difensore di proprietà dellache ha giocato l'ultima stagione in prestito alla Sampdoria, parla a TuttoJuve.com:"E' stata comunque una gioia raggiungere i play-off, ma purtroppo il loro cammino si è interrotto troppo in fretta. E' stato un vero peccato, perché raggiungere la promozione con la Samp sarebbe stato spettacolare".

"Tanto lavoro e molta perseveranza, così ha conquistato mister Pirlo. Non si è mai arreso, ha aspettato con pazienza la sua opportunità che è poi arrivata"."Sì, totalmente soddisfatti per quanto volte è sceso in campo con mister Pirlo. Siamo grati per l'opportunità offerta dalla Sampdoria".

"Oggi Facu è un giocatore della Juventus, e sia lui che la società troveranno la miglior soluzione per la sua carriera"., classe 2003 e campione del Mondo Under 20 nel 2023, ha disputato 30 partite segnando 2 gol.