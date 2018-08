Intervistato da Het Nieuwsblad, il padre di Eden Hazard, Thierry, parla del mancato trasferimento del fantasista del Chelsea al Real Madrid: "Non so perché non sia andata, non perché non volessi io. Magari hanno una politica per cui vogliono dare una possibilità ai giovani. Eden avrà un altro anno di contratto la prossima estate, ma potrebbe non andare mai a Madrid. Con Zidane poteva andare diversamente, ma d'altra parte avrà avuto anche le sue ragioni per andarsene".