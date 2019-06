Il Napoli continua a cullare il sogno James Rodriguez, sponsorizzato da Carlo Ancelotti e invocato da tutto il popolo azzurro. La trattativa, non semplice, con il Real Madrid è entrata nel vivo, ma c'è ancora distanza tra le parti. Il giocatore, però, ha già comunicato la sua volontà di trasferirsi in Serie A e spingerà con i vertici dei Blancos per avere il via libera.



'NAPOLI MIGLIORE OPZIONE' - E anche il padre del talento colombiano ha confermato, a Calcio Napoli 24, la volontà del figlio di tornare a lavorare con Carlo Ancelotti: ''Porto, Spagna, Bayern, sono tutte situazioni molto diverse tra loro che credo abbia affrontato sempre con lo stesso piglio. La sua stagione migliore resta quella al Madrid con Carlo, ma sono ottimista per il futuro. Ha carattere, personalità, alla fine anche nelle avversità le cose gli vanno sempre bene, è nato per questo, grazie a Dio. Ancelotti? Tra i due c’è stato fin da subito molto rispetto. James è riconoscente a Carlo per quello che ha fatto, sa come valorizzarlo e questo ha contribuito al fatto che avessero una grande amicizia. D’altronde il tecnico è sempre stato molto contento del suo rendimento. L’ho sentito di recente, credo che un cambio sia quello che serve alla sua carriera adesso. A Napoli c’è Ospina, credo che sia un club molto importante, è la migliore opzione per lui''.