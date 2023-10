Le parole di Biorou Jean, padre di, intervenuto ai microfoni de- "Gioca bene ma non riesce a segnare perchè non è lucido mentalmente. Non ha rispettato le leggi della natura. L'ho sempre accompagnato agli allenamenti sin da quando era piccolo e ora non so neanche dove abita".- "Non mi ha mai invitato neanche allo stadio e mi sento abbandonato. Ho oltre 60 anni ed ho difficoltà a trovare lavoro, mangio alla caritas di Fossano".