Intervistato da Sportall, il padre dell'attaccante del Rubin Kazan Kvicha Kvaratskhelia ha parlato del futuro del figlio, accostato nelle passate settimane anche al Milan: "Posso assicurare che al 100% mio figlio non resterà nel suo attuale club. Parlerà con molte società ma prima si riposerà a mente fredda e deciderà con chi giocare. Non resterà in Russia"