La famiglia Messi sbarca a Milano. L'indiscrezione del giornalista Rai Filippo Grassia trova conferme: il papà di Leo, Jorge - che gestisce gli aspetti finanziari della carriera della Pulce - sta per ottenere la nuova residenza nel capoluogo lombardo e si trasferirà in un appartamento nel quartiere di Porta Nuova nei primi giorni di agosto. Solo per questioni economiche, però, ovvero per le agevolazioni del fisco italiano. L'Inter in serata si è affrettata a precisare che non è in atto alcuna trattativa per portare il fenomeno del Barcellona in nerazzurro.