Nick Ramsdale, padre del portiere inglese dell'Arsenal Aaron, ha parlato al podcast "Highbury Squad":



"Aaron sarà il portiere della Coppa e David Raya rimarrà il numero 1 a meno che non succeda qualcosa, un infortunio o un'espulsione. Aaron deve convivere con questo. Anche se il modo in cui è stato fatto è non è corretto ai miei occhi, questa è la decisione che è stata presa. Aaron ha perso il sorriso che aveva quando era titolare. È davvero difficile vederlo così ma continuiamo tutti a dirgli che deve tornare a sorridere",.