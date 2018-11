Il padre dell'allenatore del Chelsea Maurizio Sarri, Amerigo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ViolaNews.com a margine dell'evento 'Giglio d'Oro': " Lui lì è rimasto nel cuore e ci sarebbe rimasto volentieri anche ad allenare il Napoli. Purtroppo è successo qualcosa con il presidente... non so. In ogni modo sta benissimo in Inghilterra. Maurizio alla Fiorentina? Mi piacerebbero tante cose... Si realizzassero tutte sarebbe troppo. Non so se in passato ci sia stata possibilità, con lui si parla poco di calcio. Sono stato quindici giorni da lui, usciva la mattina e rientrava la sera infilandosi nel suo studio eccetto per la cena. Se stiamo insieme dieci minuti non si parla di calcio. Alle elementari tifava Napoli perché è nato lì. Con il passare del tempo però la Fiorentina gli è rimasta nel cuore".