. Nelle ore immediatamente successive al ritrovamento di Seid, qualcuno aveva fatto girare una, spacciandola per una lettera d’addio, in cui il ragazzo sfogava tutta la sua amarezza e la sua sofferenza provate nel vivere in un mondo – o meglio, in un paese, - razzista.“In quei giorni eravamo scioccati, confusi. Mia moglie lo ha trovato in quelle condizioni... una cosa devastante.. Seid era un ragazzo che aveva dei cassetti segreti chiusi nella sua mente, c’erano dentro dispiaceri e, contenevano tutte le sue fragilità. Questo ha certamente contato nella sua decisione di togliersi la vita.che ha vissuto come ragazzo nero qui in Italia”.Walter ricorda alcuni, come quando suo figlio si sentiva dire ‘’. “Erano frasi dette per scherzo, ne sono sicuro, da persone che gli volevano anche bene. Io gli dicevo sempre di non badarci, che erano solo battute, che doveva farsele scivolare addosso come l’olio... Ora so che ogni parola può aprire una ferita. Che erano ferite anche le parole di qualche nostro parente disoccupato che diceva’. Anch’io ho sbagliato a sdrammatizzare. Quand’era a Milano qualcuno aveva urlato. A Nocera era più protetto, ci conoscono tutti. Eppure, sono successe piccole cose anche qui, cose che ora vedo in una luce diversa perché le guardo con i suoi occhi. Una volta aveva provato a lavorare in un bar. Era tornato a casa e ha detto: ‘Mamma non voglio più andarci, perché. Quell’uomo era un analfabeta ignorante ma lui l’aveva vissuta male lo stesso. E poi quando mia moglie lo accompagnava in stazione a volte vedeva da lontano che. Lei lo chiamava: ‘Seid, amore, allora vengo a prenderti io al ritorno’. E i poliziotti capivano e si allontanavano”.– conclude Walter. “Ecco. Dirò anche questo nella cerimonia prevista a settembre per dedicare a lui il campetto di calcio in cui giocava”