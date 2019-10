Non si è placata la furia del Napoli per il pareggio con l'Atalanta e il contatto tra Kjaer e Llorente non fischiato da Giacomelli. Al termine dell'incontro Lorenzo Tonelli ha portato il pallone all'arbitro a sintetizzare le polemiche, il padre del difensore Pietro Tonelli applaude il figlio e attacca gli arbitri a Calcionapoli24.it: "Il gesto di mio figlio è stato un esempio di eleganza, di forza e di un attaccamento incredibile alla maglia, gli ho fatto i complimenti. Spero che Carlo Ancelotti torni a puntare su di lui. L'episodio su Llorente? È una vergogna. In America si prendono a botte nel football, se le danno di santa ragione, eppure gli arbitri non si perdono un solo colpo scorretto, non sbagliano una sola chiamata, qualunque decisione corroborata dalla tecnologia finisce per essere quella giusta. Qui è un discorso di uomini, l'arbitro in questione è un incapace e non capisco perché non debba pagare. Io sono un medico e se sbaglio vado a finire davanti ad un giudice. Faccio un altro esempio: Orsato è un bravo arbitro, ma il suo arbitraggio in Inter-Juventus della stagione 2017/2018 ha falsato un intero campionato, perché non ha subito ripercussioni?".