: che gol dell'esterno del Sassuolo! Un destro a incrociare che finisce sotto la traversa, decisivo per la vittoria della Spal sul Lecce, con gli estensi che chiudono l'anno da quarti, a due punti dalla vetta.: sei gol per l'attaccante scuola Napoli, decisivo per la Salernitana e per il suo primo posto. Un gol e un rigore procurato nel 2-1 all'Entella: man of the match. E fondamentale per la squadra di Castori. Giocatore da Serie A.: in attesa di Mario Balotelli, il portoghese del Monza apparecchia un delizioso assist per Davide Frattesi nel 2-0 all'Ascoli. La squadra di Brocchi è sesta, a meno 5 dalla vetta, e nel suo cammino l'ex Entella e Juve è stato il più costante (foto Buzzi).: 2 gol in 3 giorni per il difensore del Pescara. Prima quello del 3-2 contro il Monza, poi quello dell'1-1 con il Brescia. Esperienza e non solo: due gol da centravanti vero per chi, di mestiere, fa il centrale.: pulisce lo sporco in area di rigore e realizza il gol decisivo nella vittoria del Cittadella sul Frosinone di Nesta. Non segnava da quasi un mese, l'ex Olbia torna decisivo.grande campionato fin qui degli uomini di Dionisi, che però sul più bello rallentano e mettono insieme due pareggi consecutivi. Niente di preoccupante, è fisiologico, però tanto è bastato per farsi superare dalla Salernitana e avvicinare scomode avversarie.: malissimo il portiere del Pordenone nel ko casalingo contro la Cremonese. Respinge male due volte e due volte concede facili tap-in, decisivi ai fini del risultato.: che succede? Non vince da 5 partite, 2 ko nelle ultime 2, dove non è riuscita a segnare. Dopo un grandioso cammino, una brusca caduta. Con una rosa da Serie A.: la Reggina pareggia e la responsabilità è del portiere di proprietà del Milan, che al posto di allontanare un pallone coi piedi lo stoppa fuori dall'area di rigore, facendoselo poi scippare da Samuele Longo, che fa 1-1 per il Vicenza. ​: 1 punto in 5 partite, figlio di 4 sconfitte e un pareggio. 4 gol realizzati, 14 gol subiti. Numeri bruttissimi, che hanno portato Delio Rossi all'esonero. Ora proverà Sottil a ritirare su l'ambiente.