: 3 gol in 5 presenze, 2 nella vittoria contro lo Spezia. Il Pescara primo in classifica si affida al suo numero 9 per espugnare la Liguria, mantenere il primato e restare imbattuta in Serie B. Dopo un anno tra Palermo e Ascoli, può essere la stagione della svolta per il classe '94. (foto Instagram pescaracalcio1936): il Cosenza torna a vincere in B dopo 15 anni e lo fa grazie alla doppietta del giocatore di proprietà del Napoli, che stende il Foggia e fa godere i tifosi calabresi. E poteva essere tripletta...: nella giornata delle doppiette, un bel voto anche al trequartista del Brescia, alla rincorsa del tempo perso per i troppi infortuni. I lombardi vanno a riprendere il Cittadella: sotto 2-0, ci ha pensato il trequartista pianista a ristabilire la parità.: il Palermo vince a Lecce e deve ringraziare il centravanti scuola Inter: entra all'81esimo e 5 minuti dopo va in rete. Oltre al gol, tante altre belle giocate: un asso nella manica in più per Stellone.: di incoraggiamento e per il pareggio strappato nel derby con il Verona. Buona la prima, in un club che vuole la A. Parola di Pallotta...: "è bravo ma non si applica", come a scuola. Il trequartista del Foggia è il peggiore nel ko contro il Cosenza, perdendo anche la palla del 2-0 di Tutino. Il classe '94, autore di 1 gol in stagione, incappa in una giornata no.: il Perugia cade a Salerno. Il portiere sbaglia sul gol di Casasola, il difensore si fa espellere subito dopo il gol del 2-1 della Salernitana. Errori diversi, ugualmente colpevoli.: prima da titolare per il centrocampista del Padova, fiducia tradita con il doppio giallo che complica la gara contro il Crotone.: momento duro, per la squadra di Venturato. Dopo un inizio da urlo, 2 pareggi e due sconfitte, con la vittoria che manca dal 15 settembre...1, come le vittorie in campionato. E' terzultimo solamente per la penalizzazione del Foggia. Sarà un anno difficile.: Zero, come le vittorie in campionato. Peggior attacco della Serie B, ultimo posto in classifica. L'idolo di casa è a forte rischio.