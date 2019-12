10 Davide Moscardelli: l'attaccante del Pisa torna a segnare in Serie B dopo 9 anni e mezzo. Lo fa con una doppietta, con una rovesciata bellissima, con la standing ovation di tutto lo stadio di Trapani. Emoziona, il Barba.



9 Oliver Kragl: quarto gol in campionato, il Benevento vola. E il suo mancino non tradisce mai. Che gol!



8 Alessandro Nesta: terzo posto in classifica, una rincorsa partita il 28 settembre: 11 partite, un solo ko, 4 pareggi, 6 vittorie. Il Frosinone si rialza e rivede i piani altissimi.



7 Luca Strizzolo: nel Pordenone secondo in classifica c'è la firma del suo numero 9. Doppietta al Cosenza, 6 gol in campionato e ruolo da trascinatore.



6 Simone Scuffet: che parata del portiere dello Spezia su Aramu, nello 0-0 contro il Venezia! Manifesto di quello che poteva essere e non è stato.



5 Vladimir Golemic: segna, per il Crotone. Poi il rosso diretto. Eccessivo, ma il posizionamento è errato.



4 Luciano Zauri: come le partite da cui non vince il Pescara. Due pareggi, due sconfitte, compresa l'ultima contro il Frosinone. Dal sogno playoff al pericolo playout.



3 Il rosso facile: rosso a Camporese, rosso a Balkovec, rosso a Maggiore, rosso a Golemic. Tanti, troppi. L'unico rosso che piace è quello dei calzettoni dell'Ascoli. Sempre da 10.



2 La difesa dell'Empoli: male, malissimo contro l'Entella. Psicologicamente la squadra non sta bene.



1 Il crollo del Chievo: vinceva 2-0. Perde 3-2. Poteva andare al secondo posto. E invece no, rimontato dalla Juve Stabia in casa.