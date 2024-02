Il Pagellone di Calciomercato: Milan bocciato, Juventus 6,5 e Roma 7. Inter in prospettiva, Bologna regina

Marco Demicheli

ATALANTA 6 - Un difensore serviva, un difensore è arrivato. Non il sogno Dragusin, ma l’Hien inseguito la scorsa estate e preso a prezzo di saldo.



BOLOGNA 7.5 - Presente e futuro: Castro, Odgaard e Ilic per puntellare una rosa che sta già facendo benissimo. E in cui rimarranno, almeno fino a giugno, anche Zirkzee, Ferguson e Calafiori.



CAGLIARI 5.5 - Yerry Mina e Gaetano, forse troppo poco per rinforzare una squadra che dovrà lottare per la salvezza fino all’ultima giornata.



EMPOLI 6.5 - La rivoluzione in panchina, con l’esonero di Andreazzoli e l’arrivo di Nicola, ha portato a inevitabili cambiamenti anche sul mercato. Zurkowski subito protagonista, la cessione di Baldanzi anticipata ha portato soldi freschi in cassa.



FIORENTINA 5 - Il mercato di gennaio poteva essere l’occasione giusta per provare il salto di qualità verso l’Europa che conta. Un salto che i viola hanno deciso di non provare con grande convinzione: un’altra prima punta e nessun nuovo esterno, Vincenzo Italiano non sarà soddisfatto.



FROSINONE 6.5 - Tanto con poco, come la scorsa estate. Scommesse mixate ad esperienza, la ricetta della scorsa estate può funzionare ancora.



GENOA 7 - I 30 milioni di Dragusin, la forza di rifiutare i 20 più bonus per Gudmundsson e investimenti precisi. Il Genoa funziona in campo ed è promosso a pieni voti anche sul mercato.



INTER 6 - Un 6 che sa tanto di ng. Ma la necessità primaria era una: sostituire Cuadrado. Ed è arrivato Buchanan. Per l’attacco ci si penserà in estate.



JUVENTUS 6.5 - Un gennaio che sa di giugno, con Djalò anticipato e un paio di colpi tra Primavera e Next Gen. E Alcaraz, sorpresa cara ma promettente.



LAZIO 5 - Kent a poche ore dalla fine delle trattative sarebbe stato troppo poco per ottenere un voto sufficiente. Figurarsi senza di lui. Per il campionato e per la Champions, serviva si più.



LECCE 5 - Strefezza era fuori dai piani di D’Aversa, è vero. Ma era pur sempre il capitano e uno dei migliori giocatori di tutta la rosa e non è stato sostituito.



MILAN 5.5 - Pioli anche una settimana fa chiedeva difensore e centrocampista. E invece si dovrà accontentare del rientro di Gabbia, chiuso peraltro da oltre un mese.



MONZA 6.5 - La solita fantasia di Adriano Galliani ha portato altri talenti da Palladino. Che ora avrà il compito di gestire una trequarti ricca di tanti giocatori.



NAPOLI 5.5 - La prima metà di stagione è stata da dimenticare quasi totalmente. Il mercato di gennaio doveva portare quella rivoluzione completata solo in parte. La difesa, soprattutto se verrà confermato il modulo a tre, rischia di essere troppo corta.



ROMA 7 - Come un motore diesel, gli ultimi giorni hanno portato i giallorossi a intervenire in maniera importante in entrata e in uscita. Il colpo Baldanzi è una scommessa che può diventare vincente.



SALERNITANA 5 - Tanto fumo, poco arrosto. Per l’ultima squadra della classifica probabilmente sarebbe stato meglio il contrario. Boateng rischia di non bastare.



SASSUOLO 5.5 - Doig, se torna quello della scorsa stagione, va a tappare una falla nella formazione di Dionisi. A centrocampo, forse, si poteva intervenire per sistemare un mercato estivo che non aveva convinto fino in fondo.



TORINO 6.5 - Mercato last minute: Lovato, Masina e Okereke sono tre rinforzi che la Serie A la conoscono bene. Più una scommessa come Kabic.



UDINESE 5.5 - La classifica preoccupa, il mercato non regala sollievo. Aver tenuto Samardzic e Nehuen Perez, alla lunga, può fare la differenza.



VERONA 4.5 - Tanti, troppi cambiamenti. Più di mezza squadra titolare cambiata con tante, troppe scommesse. Le urgenze societarie erano chiare, ma la confusione generata è stata tanta.