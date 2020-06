dopo la ratifica di oggi del Consiglio Federale. La Figc ha ufficializzato l’interruzione definitiva della stagione 2019/20 del calcio dilettantistico, per poi seguire la linea richiesta dalla Lega Nazionale Dilettanti, ovvero la promozione automatica delle prime 9 dei gironi, tra cui i rosanero.Questo il comunicato diffuso dal presidente delDario: “Abbandonare la Serie D nel minor tempo possibile era il nostro primo obiettivo, per il Palermo, per i tifosi, per la città, dichiarato sempre e raggiunto finalmente oggi, dopo la decisione del Consiglio Federale della Figc di avallare la proposta della Lega Nazionale Dilettanti in merito a promozioni e retrocessioni. La serie D è una categoria ricca di dignità e passione, ma che non ha nulla a che fare con 120 anni di orgoglio rosanero. Per questo oggi siamo tutti più forti, più sicuri di noi, più determinati che mai. Lo stesso senso di responsabilità che ci ha portato fin qui ripartendo da zero, ci guida ora nei prossimi passi, sul campo e fuori. Stiamo crescendo tutti insieme, una comunità di persone, prima che tifosi o dirigenti sportivi, che guarda nella stessa direzione, l'unica possibile, per arrivare dove meritiamo. È il primo passo per diventare non come prima, ma molto meglio di prima: perché accanto ai risultati sportivi, questa volta si sviluppa anche un cambiamento culturale e strutturale, che rimarrà per sempre patrimonio della nostra città”.Questi i club in questione: Fezzanese, Vado, Verbania, Ligorna, Levico Terme, Milano City, Dro Alto Garda Calcio, Inveruno, Vigasio, Tamai, San Luigi, Villafranca, Ciliverghe, Alfonsine, Savignanese, Pomezia, Bastia, Ponsacco, Tuttocuoio, Sangiustese, Avezzano, Chieti, Jesina, Città di Anagni Calcio, Pro Calcio Tor Sapienza, Academy Ladispoli, Calcio Budoni, Grumentum Val D'Agri, Nardò, Francavilla, Agropoli, Corigliano, Marsala, San Tommaso, Palmese. Resta da decidere solo la quartultima del girone D: ilha un punto in meno rispetto alla, che però ha disputato una partita in più.