Il Palermo fa un bel passo verso la promozione in Serie B. Nell’andata della finale playoff di Serie C, la squadra di Baldini vince 1-0 contro il Padova all’Euganeo, grazie a una rete di Floriano dopo 10’, arrivato in seguito a un errore della difesa dei padroni di casa. La squadra di Oddo cerca il pari ma è imprecisa in diverse occasioni. La spuntano i rosanero, che domenica prossima avranno al Barbera l’occasione di tornare in Serie B.