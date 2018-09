Nuove modifiche al Pallone d'Oro sono state apportate da France Football, la celebre rivista francese che assegna il premio dal lontano 1956 e che dal 2016 ha visto la definitiva uscita di scena della Fifa come organo patrocinante dopo il quinquennio di convivenza 2010-2015. Non più uno, bensì tre palloni d'oro saranno consegnati nell'evento di gala del 3 dicembre; oltre al miglior calciatore del 2018, riceveranno il riconoscimento la più forte calciatrice dell'anno e il miglior Under 21, che sarà insignito del Trofeo Kopa. Alla votazione per quest'ultimo riconoscimento parteciperanno alcuni tra i 33 vincitori del Pallone d'Oro, tra cui Messi, Cristiano Ronaldo, Franz Beckenbauer, Michel Platini, Marco van Basten, Zinedine Zidane, Ronaldinho, Denis Law, Kevin Keegan.



Il prossimo 8 ottobre saranno noti i nomi dei giocatori candidati alla vittoria finale, col croato Luka Modric dato in pole position rispetto a Cristiano Ronaldo (vincitore delle ultime 5 edizioni), Leo Messi e Antoine Griezmann.