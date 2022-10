Tutto come da copione., 34enne attaccante francese del Real Madrid, ha ricevuto ieri sera, a Parigi, al Théâtre du Châtelet, direttamente dalle mani di Zinedine Zidane, il, a conclusione di una stagione trionfale, dopo aver vinto, con i "Blancos" il campionato spagnolo e l’ultima edizione della Champions (segnando 44 reti nelle due competizioni).per il calciatore della nazionale francese (si stima almeno un +15%). Benzema guadagna 8,7 milioni di euro netti a stagione, tra i contratti più onerosi per il club iberico. Ma se si considerano anche le attività promo-pubblicitarie il franco-algerino è un uomo da oltre 16 milioni di euro su base annua.(sponsor tecnico) per la promozione del modello di calzatura NMD_V3, nuova frontiera nel mercato delle sneaker. Una collaborazione nata nel 2007 dopo un primo quadriennio con il marchio concorrente Nike.: Hyundai (automotive), Le Crédit Lyonnais (banca), SFR (tlc) e, nel tempo, anche a Bwin (betting) e al colosso EA Sports (per il videogioco “FIFA”).(BoB). Tutti gli accordi, anche le singole ospitate in tv, passano per questa struttura (supportata da un pool di commercialisti di Lione, dove è nato), ma ha interessi anche nel settore immobiliare (la Immobiliare Coco) e negli investimenti finanziari (KB Invest). Una vera e propria galassia di affari.. Un “tesoretto” digitale di alto profilo, anche se il re assoluto di questo mercato, Cristiano Ronaldo (ieri relegato solo al 20° posto della classifica del “Pallone d’Oro”), si presenta agli investitori pubblicitari forte di numeri nettamente superiori: 129,76 milioni solo su Facebook.Più in generale, secondo una recente analisi di “Nielsen InfluenceScope” sui profili Instagram dei più importanti top player al mondo,. Superato solo da CR7, Leo Messi, Neymar Jr. e Mbappé, con un tasso di crescita, nell’ultimo anno, pari al 38,41% (al 3° posto assoluto).