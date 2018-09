A partire dal 2018 il Pallone d'Oro si fa in tre: è questa la novità svelata da France Football, che il 3 dicembre consegnerà il premio individuale più ambito nel mondo del calcio. Non solo il successore di Cristiano Ronaldo: saranno introdotti il trofeo per la miglior giocatrice e per la miglior promessa Under 21 del calcio, chiamato trofeo Kopa.