Nella notte il Palmeiras ha staccato il Botafogo (che ha due partite in meno) ed è capolista solitario del campionato brasiliano. Decisiva la vittoria per 3-0 contro l'Internacional nella quale c'è stata anche la firma di Endrick. Classe 2006, uno degli ultimi talenti sudamericani e il brasiliano più giovane a essere stato convocato in nazionale dai tempi di Ronaldo. Con la rete di ieri è salito a quattro gol nelle ultime quattro partite, il Real Madrid l'ha già bloccato per 35 milioni e aspetta la prossima estate quando il giocatore avrà 18 anni e potrà trasferirsi in Europa.