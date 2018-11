Jorge Higuain, papà di Gonzalo Higuain, parla a La Gazzetta dello Sport e svela un curioso retroscena sul Superclasico di Argentina, Boca-River: “Non ho visto in diretta la partita di andata, perché ero allo stadio per Milan-­Juve. Poi ho recuperato con immagini e ar­ticoli vari: il River è stato più vicino al successo, ha creato più gioco e occasioni da gol. Una partita vibrante, vertigi­nosa e il risultato è positivo. Peccato solo che non ci sia la regola dei gol in trasferta. Col formato precedente il River avrebbe avuto un vantaggio si­gnificativo”.