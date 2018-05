Bienvenido a J-league ! pic.twitter.com/FtXtG12GUW — 高橋陽一 Yoichi TAKAHASHI (@0728takahashi) 28 maggio 2018

"Un angolo per chi ha la visione del calcio di Nick Hornby, per chi vive la partita come un film, per chi reputa Babangida il miglior calciatore della storia. Un piccolo mondo per chi non ha scritto calcio con il pallone tra i piedi, ma con una penna tra le dita, una telecamera sulla spalla o un joystick in mano, per quelli cresciuti a pane, nutella e Holly e Benji . Il calcio visto con gli occhi, e gli occhiali, del Nerd".Tra palloni ovali e campi infinitamente collinosi, tra il bello e pulitoe lo sporco e cattivo, tra il gossip che insegue Robertoe l'alcolismo che rincorre Jeff, spunta. Un personaggio in carne e ossa, vero, concreto, reale, come un Eddie(aka Bob Hoskins) qualunque che cammina tra le strade disual fianco diFreschissimo di avventura in, scelta alternativa come lo erano quelle che prendeva in campo, Andrésha scelto ilper scrivere, e insegnare, ancora calcio. Niente cifre fantasmagoriche in. No. L'ex 8 delha scelto la terra diper tirare gli ultimi calci al pallone, anzi,er utilizzare il linguaggio tando di moda a. Proprio come faceva, ex Barça anche lui. E, per dargli il benvenuto, ecco Yoichi, il padre di, che disegna, nel suo stile inconfondibile, don Andrés, il Cavaliere Pallido, l'Illusionista, chiamatelo come volete, con le sue due maglie:- Del resto,, è stato uno dei pochi ad aver riportato la magia che viveva nei piedi animati degli eroi giapponesi sui campi reali di tutto il mondo: assist paranormali, gol pesanti, sogni realizzati ad occhi aperti, gabbie studiate su misura per imprigionarne il talento regolarmente scassinate.. Soprannomi, un pallone e la magia che solo il calcio, disegnato o reale, sa regalare: