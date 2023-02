Dopo le parole dell'agente, oggi è la volta del padre di Kvaratskhelia, Badri Kvaratskhelia , che ai microfoni di CN24 ha concesso un'intervista per parlare del presente e futuro di suo figlio con la maglia del Napoli.



AMA NAPOLI - "Lui ama stare a Napoli, gli piace molto l’ambiente della città e si sente benissimo da voi. Khvicha ama il popolo napoletano e fin dal primo giorno è stato colpito da tutto questo, così come ha colpito anche me".



COME LA GEORGIA - "Napoli come la Georgia? C’è effettivamente una somiglianza come ha detto mio figlio".



PER STRADA - “Lui ha iniziato a giocare per strada, vicino casa. Quando tornava da scuola scendeva subito per strada e restava lì per ore a giocare a calcio”.



PIU' FORTE DI SALAH - “E’ un accostamento bellissimo, perché Salah è un grandissimo calciatore che ha fatto cose straordinarie con il Liverpool e l’Egitto ma a noi piace di più Khvicha (ride, ndr). In molti dicono che sia il più forte, per me lo è perché sono il padre, ma sentirlo dire dagli altri mi riempie di orgoglio.



SCUDETTO - “Non ne parliamo, perché so che i napoletani sono scaramantici.



MERCATO - "Se ha un valore di mercato? No, Khvicha non ha prezzo”.