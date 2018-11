Ha fatto molto discutere il tweet di Juan Martinez, papà di Lautaro e l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega come il contenuto del tweet non abbia però allarmato l'Inter.



“Cagasotto, continua così e la tua fortuna presto finirà»: sul profilo Twitter del padre del Toro questa frase compare mercoledì, prima dell’inizio del match, quando probabilmente il figlio gli comunica che non giocherà. Il nome di Spalletti non c’è, ma il riferimento sembra chiaro, il tweet è presto cancellato, ma qualcuno lo ha già salvato. Mario José Martinez, che in passato si era lamentato su radio locali dell’utilizzo del figlio, ieri ha provato anche a smentire la paternità del profilo («Non è il mio, uso solo Instagram») ma basta farci un giro per vedere anni di foto, esternazioni e notizie tutte legate ai figli, anche ad Jano che gioca a basket. Se non è il papà, è qualcuno che dal 2011 si è sostituito a lui in modo preoccupante. Insomma, smentite e pentimenti a parte, Martinez Sr è esploso. All’Inter non ne fanno un caso. I social danno voce a fidanzate, parenti, familiari, la società si ferma al «controllo» dei tesserati”.