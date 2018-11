Stamattina il tweet che recitava: "Continua così e finirà anche la buona sorte”. Firmatario Mario Jose Martinez, papà di Lautaro. O forse omonimo. Perché fino a poche ore fa il messaggio sembrava un diretto attacco a Spalletti per l'ennesima panchina riservata all'attaccante, ma adesso la faccenda conosce nuovi risvolti: intanto il tweet è sparito dai social e poi il papà di Lautaro, José Martinez, ha voluto rilasciare una breve dichiarazione a Marca, spiegando di non aver alcun account twitter.



"Il mio unico social network è instagram. Lautaro? A Milano si trova a suo agio e con il lavoro quotidiano sta riducendo quelle che sono le difficoltà per le differenze tra il campionato italiano e quello argentino. Continuando così giorno dopo giorno arriveranno i risultati”.