Se in campo Mauro Icardi sta trovando una continuità invidiabile (9 gol in 10 presenze con il Psg), fuori dal terreno di gioco le acque sono sempre piuttosto movimentati per Maurito e consorte. Ad appesantire l'aria arrivano le parole del padre di Wanda Nara che alla trasmissione ​Confrontados ci va giù pesante: "Con Wanda non ci parliamo. Con Mauro non c'è nessun rapporto perché non c'è mai stata possibilità di conoscerci. Credo che quei ragazzi siano storditi dalla fama, dal denaro e dalla situazione che stanno vivendo" ha dichiarato Andres Nara.



DALLA PARTE DI MAXI - Nara senior non si tira indietro e parla senza peli sulla lingua del rapporto con la figlia e con l'ex attaccante dell'Inter: "Sono molte le cose che ci separano: la distanza, i conflitti che abbiamo... Lei ha la sua personalità e io la mia. E' la somma di molte cose. Anche perché io sto difendendo Maxi Lopez e forse questo le dà fastidio. Quello successo tra lui e Wanda è stato un disastro, però non dimentico il tipo di persona che lui è stato con me, così come non dimentico che lui è il padre di tre dei miei nipoti". E su Icardi: "Non è che mi piaccia o meno, non lo conosco. Non mi interessa la sua fama né i suoi soldi. Sinceramente non è piaciuto come è cominciata la situazione anche se dopo la situazione è migliorata, hanno avuto due figlie".