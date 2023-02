Una scelta difficile, ma presa con consapevolezza e speranza. E' quella che ha fatto l'ex capitano dell'Atalanta, che ha deciso di non fermarsi dopo un duro scontro con Leckie dell'Australia e provare così a vincere la Coppa del Mondo coi suoi compagni, cosa che poi gli è riuscita. Ora, però, deve operarsi: ecco il post."Tutto è iniziato così, non mi pento di nulla, ho dato tutto me stesso per vincere il Mondiale e oggi la mia caviglia sta pagando questo sforzo. Quanto è stato bello questo sacrificio! Lo stesso sforzo che ho fatto per tornare due mesi dopo a Siviglia, provando di tutto... Domani devo operarmi perché quello che abbiamo fatto non è abbastanza per migliorare. Non sarà affatto facile, andrò avanti giorno per giorno, con la convinzione e la tranquillità di dare tutto me stesso come ho sempre fatto"