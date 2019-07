Da una parte le vacanze a Ibiza, dall'altra il rinnovo del contratto. Ilè pronto a iniziare la sesta stagione con la maglia nerazzurra, tra campionato e. Mentre l'argentino documenta la sua estate una storia dopo l'altra su Instagram con l'amicoe altri giocatori, a Bergamo si lavora per preparare il prolungamento per un'altra stagione.- Secondo la Gazzetta dello Sport, l'idea sarebbe quella di proporgli un contratto con vista 2023, magari anche con un. Una proposta alla qualestava riflettendo già da metà stagione, quando è arrivata un'offerta degli arabi dell'di oltre 10 milioni rispedita al mittente. Un'altra, l'ennesima dooo quella precedente della. Un messaggio per dire che il Papu non si tocca, Gomez e l'Atalanta vanno avanti per la stessa strada. E ora pensano anche al rinnovo.