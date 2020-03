Attraverso una storia pubblicata sul proprio account instagram l'attaccanteha voluto sfogarsi contro tutti coloro che stanno uscendo di casa in questi giorni condividendo anche le immagini del triste corteo dei carri dell'esercito che da Bergamo, carichi di bare, hanno portato i morti fuori dalla regione."A tutti i runners o finti runners che vogliono ancora uscire ed allenarsi… restate a casa, porca puttana. Che cazzo avete in testa? Basta, basta, basta… ogni mattina ci svegliamo con brutte notizie, la gente muore, ancora non vi rendete conto? Tutti a casa, nessuno deve uscire".