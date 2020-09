Pirlo non avrà un numero 9 a disposizione, visto che Higuain ha rescisso il proprio contratto e che Paulo Dybala darà forfait alla prima causa infortunio. E allora? Allora il centravanti della prima Juve di Pirlo sarà... "Allargando il discorso, certo, si percepisce il momento delicato per la Juventus - scrive la Gazzetta - che in queste ore