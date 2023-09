I giorni passano, c'è sempre meno tempo. Sabato sera alle 18 il Milan affronterà l'Inter nel derby della Madonnina e la difesa di Pioli è in alto mare. Fikayo Tomori, espulso al 61' sfida contro la Roma, è stato squalificato per una giornata e non sarà del match, rischia di dare forfait anche la prima alternativa, Pierre Kalulu, alle prese con un guaio muscolare rimediato settimana scorsa in allenamento a Milanello. Considerando Marco Pellegrino, arrivato il 22 agosto dal Platense, ancora troppo acerbo, e Mattia Caldara fuori dai radar, la scelta di fatto rischia di essere obbligata, con Simon Kjaer titolare accanto a Malick Thiaw.



MESSAGGIO DA LANCIARE - Uno dei protagonisti della rinascita rossonera, dopo il grave infortunio rimediato a Genova il primo dicembre 2021 il danese ha perso il ruolo di prima scelta, diventando prima il sostituto di Kalulu poi del centrale tedesco ex Schalke. Pur restando un leader indiscusso dello spogliatoio e un punto di riferimento per i giovani del gruppo, l'anno scorso ha giocato complessivamente 24 partite, solo 19 da titolare. In questa stagione è entrato negli ultimi minuti contro Bologna e Torino, per un totale di 13'. Il match contro l'Inter, la partita più importante di questa prima parte di stagione, arriva due settimane dopo la fine del mercato, che poteva portarlo versi altri lidi. I rumors su Sampdoria, Genoa e Fiorentina, non hanno portato a sviluppi, Kjaer è rimasto per dare il suo contributo. E per lanciare segnali al club, che per ora non ha in preventivo il rinnovo del contratto in scadenza a giugno.