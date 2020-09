Ci voleva il miglior regista della storia per liberare la Juve dal regista. E' un bel paradosso ma è così. La nuova Juve abbatte la Sampdoria con tre reti e convincendo come mai aveva fatto con Maurizio Sarri dal punto di vista del gioco. Vero che la Sampdoria attuale non è squadra che vale la metà sinistra della classifica di Serie A ma anche contro questo tipo di squadre la Juve dell'anno scorso faceva fatica, eccome se ne faceva.. La Juve di oggi, però, è tutt'altra squadra.