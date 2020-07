un ragazzo destinato a far parlare di sé per tanto tempo. Il suo cartellino è di proprietà dello Sparta Praga, del quale difende i colori dall'età di 12 anni, al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2022, ma potete scommetterci, non lo vedremo ancora a lungo nella città di Kafka. Partirà, destinazione una big d'Europa, il copione è già scritto.Potrebbe farlo già quest'estate e non sarebbe una sorpresa. Bruciare le tappe è stata sempre una sua caratteristica. Dopo aver giocato solo una manciata di partite con l'under 19,in un match di coppa nazionale contro lo Slavoj Polna, trovando anche uno dei gol del 4-1 finale. Un mese più tardi segna la sua prima rete in campionato nella sfida di cartello contro il Viktoria Plzen.giocando da attaccante esterno nel 4-3-3 disegnato da Vaclav Kotal. Numeri da giocatore fatto e finito, perfettamente calato nella parte.Al telefono del suo agente Paska e del direttore sportivo dello Sparta Rosicky sono arrivate proposte da diversi club, oltre a Bayern Monaco e Arsenal, che Hlozek ha rifiutato quando aveva 15 anni, si sono fatte avanti Borussia Dortund, Chelsea,che durante il lockdown parlò così in una diretta IG con Vieri: "È un 2002. Forte di testa, ha passo, ha qualità top, sa rifinire. Fa tutta la fascia ma può giocare anche in altre posizioni dell’attacco. Lo consiglio ai direttori sportivi italiani".