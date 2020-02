Things may not have gone to plan for Borussia Dortmund tonight. But you won't see a better first goal in senior football. Take a bow, Gio Reyna! #BVBpic.twitter.com/Ls1oGjHSj7 — BVB Buzz (@BVBBuzz) February 4, 2020

, un acuto per imprimere una brusca svolta alla sua carriera e non passare più per il semplice "figlio di" o "nipote di". Perché(il nonno Miguel ha fatto parte dell'Independiente in Argentina) e. Grazie al primo gol ufficiale, segnato a 17 anni, con una fantastica prodezza in Coppa di Germania contro il Werder Brema.- Un capolavoro di destrezza tecnica che non è risultato sufficiente a evitare una sorprendente eliminazione, ma che ha acceso ulteriormente i fari sul. Nato in Inghilterra, è oggi un faro dell'Under 17 degli Stati Uniti - con cui ha ben figurato nell'ultimo Mondiale di categoria - patria di papà Claudio, direttore sportivo del New York City FC, la prima squadra di Giovanni. Maper il gioiellino del club tedesco. Perché occupa la medesima posizione in campo e perché tecnicamente gli assomiglia molto.(nel 2012)- Ma oltre al talento regalatogli dai geni e da Madre Natura (anche la mamma è stata una calciatrice di livello),. Lo hanno ammesso anche il portiere del Dortmund Burki, il tecnico Lucien Favre - che lo ha voluto ai suoi ordini durante il precampionato estivo - o l'ex giocatore e oggi dirigente Sebastian Kehl. E(ex tecnico del New York City). Cittadino del mondo (è eleggibile anche da Argentina, Portogallo e Inghilterra) alla scoperta del calcio dei grandi: è scoccata l'ora di Giovanni Reyna.