. Probabilmente d’ora in avanti il Napoli dovrà soltanto pensare a difendere la sua onesta e meritata zona Champions. Così come racconta la storia di questo campionato, infatti,Un pari, un uno a uno (Insigne su rigore in avvio di gara e pari di El Shaarawy in avvio di extra time) che, però, serve poco o niente anche alla Roma che resta a cinque punti dal miraggio quarto posto.Visto che il primo tempo è stato azzurro e il secondo, invece, giallorosso. Certo, partita anche complicata. Difficile. Carica di troppi significati per essere anche bella. Infatti, è proprio quella che t’aspetti: non spettacolare. non ricamata, ma combattuta sì. Magari giocata pure sul filo delle invenzioni degli allenatori. Beh, invenzioni magari è un poco troppo, ma dal punto di vista della preparazione del match, questo sicuramente sì.Il Napoli, infatti, non solo in avvio rinuncia a Zielinski e Mertens, ma invita i suoi esterni, Lozano e Insigne, a tagliare molto e spesso verso il centro.. Soprattuttova in grande sofferenza sull’ala messicana. Il disegno di Spalletti limita la Roma. La blocca parecchio. La tiene bassa e preoccupata, pur se come “effetto indesiderato” ha cheCome dire: il Napoli “perde” Osimhen, è vero, ma la Roma finisce in trappola immediatamente. Roma che quasi mai riesce a trovare pulizia di manovra in mezzo al campo e, quindi, capacità di trovare. Tant’è che il poveroo per vedere il pallone da vicino, col risultato che due o tre volte è Zaniolo che finisce col fare il centravanti. Però sempre troppo solitario per mettere pensieri a Koulibaly e ai suoi compari di difesa., pur senza dominarlo. E partita che come da previsione non offre grandissime e neppure grandi emozioni, ma che comunque tiene vivi l’interesse e l’attenzione. E che il meglio di sé l’offre in avvio. Dopo sette minuti, infatti, Ibanez incrocia la caviglia di Lozano in area di rigore, ma. E allora, palla ae destro che fa gol. Il vantaggio, ovvio, regala tranquillità al Napoli. Infatti, migliora la qualità del suo palleggio e le geometrie sono più limpide di quelle della Roma. Pur se per Meret e Rui Patricio il lunedì sul prato del San Diego sembra più una serena scampagnata che un impegno chissà quanto impegnativo.un colpo di testa di Osimhen che (39’) tocca la traversa, ma quella della porta di Meret dopo un calcio libero di Pellegrini e un destro di Zalewski (46’) parato a terra dal portiere azzurro senza gran difficoltà.Secondo tempo e le cose cambiano. No, non né che la partita improvvisamente diventi chissà cosa o chissà quanto avvincente, però la Roma (conal posto di Cristante per scelta azzeccata di Mourinho) cresce, cerca di imporsi assai più di prima, quando occorre la mette anche sul fisico e sicuramente s’avvantaggia anche dell’accidente che obbliga Lobotka (56’) a lasciare il posto a. Vero,, però dopo poco ci ripensa: fuori Lozano e Fabian e dentro Demme ed Elmas (68’). Il Napoli, però, senza Lobotka e Fabian s’indebolisce e ripiega, mentre la Roma – anche grazie a Mkhitaryan che dà forza e qualità al centrocampo - si fa più intraprendente. E alloraTant’è che cambia ancora: fuori (83’) anche Insigne e Osimhen e dentro Mertens e Juan Jesus pere una difesa a tre e un cambio di modulo che paga poco e male. Anzi, malissimo. Perché, dopo un tentativo di(76’) parato da Meret che poi travolge l’avversario facendo gridare Mourinho allo scandalo per il rigore non concesso, al primo minuto di recupero la Roma passa per la cassa: Ovvero, va a riscuotere per quanto fatto meglio e più del Napoli nel secondo tempo., (entrato al posto di Zalewski) solo, troppo solo, non ha difficoltà a pareggiare.11' Insigne (r) (N), 46' s.t. El Shaarawy (R).: 46' s.t. Abraham (R).(4-3-3): Meret; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka (11' s.t. Zielinski), Fabián Ruiz (23' s.t. Demme); Lozano (23' s.t. Elmas), Osimhen (37' s.t. Mertens), Insigne (37' s.t. Juan Jesus). All. Spalletti.(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini (39' s.t. Carles Perez), Smalling, Ibanez; Karsdorp, Oliveira (30' s.t. Veretout), Cristante (1' s.t. Mkhitaryan), Zalewski (30' s.t. El Shaarawy); Pellegrini; Zaniolo (41' s.t. Afena-Gyan), Abraham. All. Mourinho.: Di Bello di Brindisi.: 17' p.t. Cristante (R), 37' p.t. Koulibaly (N), 7' s.t. Zanoli (N), 18' s.t. Lozano (N), 19' s.t. Insigne (N), 26' s.t. Zaniolo (R).: 35' s.t. Fuzato (R).