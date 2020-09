Oggi il Parma passa agli americani. In uno studio notarile di Milano verrà formalizzato l’acquisto da parte della famiglia Krause del 90% delle azioni per una cifra che si aggira sui 65 milioni di euro: il 10 per cento resta agli attuali soci parmigiani che hanno fatto rinascere il club dopo il fallimento del 2015 e lo hanno gestito per cinque anni portandolo dai Dilettanti alla Serie A.



Sul fronte mercato sembra molto vicino l’acquisto del difensore venezuelano Osorio, mentre con il Napoli si parla di un prestito (con diritto di riscatto) per Luperto. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, congelate le operazioni con l'Atalanta che riguardano Colley e Traoré.