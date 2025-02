Il Parma blinda Leoni: ufficiale il rinnovo

Getty Images

La società emiliana ha annunciato sui propri canali ufficiali il prolungamento di contratto del difensore classe 2008, prelevato la scorsa estate dalla Sampdoria battendo la concorrenza di altri club prestigiosi, tra cui l'Inter.- Parma Calcio annuncia che Giovanni Leoni ha esteso il suo contratto fino al 30 giugno 2029. Arrivato nell’agosto 2024, il talentuoso difensore ha subito dimostrato il suo valore, esordendo con grande personalità in Serie A contro il Venezia e impreziosendo il suo viaggio con un traguardo storico: grazie alla rete realizzata contro il Cagliari, è diventato il più giovane difensore del Parma Calcio a segnare nel massimo campionato, a soli 18 anni e 50 giorni. Un risultato che testimonia la determinazione di Giovanni, in un percorso di crescita esponenziale, dove vengono esaltate le doti e le potenzialità da campione.

- La dichiarazione di Giovanni Leoni: “Sono a Parma da pochi mesi, ma la sento già come casa mia. La città mi piace molto e i nostri tifosi sono straordinari. Ho provato una grande emozione il giorno del mio esordio in Serie A e sono convinto che questo Club sia il migliore per poter crescere e valorizzare il lavoro che faccio con la squadra tutti i giorni. Con questa occasione, voglio ringraziare il Presidente Kyle J. Krause e tutto il Club per la possibilità che mi hanno dato”.

- Finora nella stagione 2024/25 Leoni ha collezionato 7 presenze in Serie A con il Parma, impreziosite dal gol realizzato contro il Cagliari.