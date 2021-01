Patrick Cutrone (foto Ansa) potrebbe fare presto ritorno in Italia. A distanza di poche settimane dalla conclusione del prestito alla Fiorentina e il conseguente ritorno al Wolverhampton, il centravanti comasco è stato oggetto anche nelle ultime ore di sondaggi concreti da parte del Parma. Il club emiliano è alla ricerca di un rinforzo nel reparto offensivo e, sin dall'apertura di questa finestra di mercato, ha messo nel mirino l'ex giocatore del Milan.



NOVITA' IN ARRIVO - Diversi club italiani, tra cui anche il Benevento, si stanno muovendo per migliorare i rispettivi attacchi e hanno fatto un pensiero a Cutrone, ma il Parma è quello che si è azionato in maniera più concreta e confida di ricevere notizie positive dall'Inghilterra. Il Wolverhampton infatti potrebbe presto accogliere un nuovo numero 9, William José dalla Real Sociedad (in prestito con obbligo di riscatto), per il quale mancano soltanto alcuni passaggi formali come l'espletamento delle visite mediche e l'ottenimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.



NUOVI SVILUPPI - Cutrone, che alla Fiorentina non aveva trovato il minutaggio desiderato nella prima metà di questa stagione, aveva accettato il ritorno nella squadra proprietaria del suo cartellino per mettersi a disposizione del tecnico Nuno Espirito Santo, che ha perso nel mercato estivo Diogo Jota e ha dovuto fronteggiare i problemi fisici di Raul Jimenez. Dopo i 35 minuti collezionati in 3 partite dal suo ritorno, i prossimi giorni potrebbero portare a nuovi sviluppi per il suo futuro. C'è il Parma che lo aspetta.