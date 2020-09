nell'amichevole dal sapore di A disputata oggi pomeriggio a Collecchio a porte rigorosamente chiuse.Ad una settimana esatta dal via al prossimo campionato, ducali e rossoblù si sono affrontati in una gara condizionata dal grande caldo, facendo di fatto le prove generali in vista del debutto ufficiale che vedrà gli emiliani ospitare il Napoli domenica alle 12.30 e i liguri fare altrettanto con il Crotone due ore e mezza più tardi. Poche le emozioni di una partita decisa, come detto, dal guizzo finale dell'attaccante franco-ivoriano, abile nello sfruttare l'assist fornitogli da Cornelius.A dare il via alle danze erano stati però gli ospiti che in avvio d'incontro avevano colpito un palo con Ghiglione. Occasione pareggiata prima del riposo da Kurtic, anch'egli fermato dal legno. Nella ripresa, dopo il consueto festival di sostituzioni tipico di questo genere di appuntamenti, il Parma ha cercato il gol con più insistenza, sfiorandolo con Dezi e Brugman e venendo premiato all'80'.Nel Genoa da segnalare l'esordio del neo-arrivato Miha Zajc, entrato in campo al 63' e mostrandosi subito piuttosto intraprendente, tanto da andare vicino al pareggio in pieno recupero al termine di una bella triangolazione con Pinamonti terminata con un tiro uscito di pochi centimetri.Marcatore: 35' st KaramohAssist: 35' st CorneliusPARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi (16' st Dermaku), Bruno Alves (29' st Balogh), Pezzella (1' st Cornelius); Hernani (1' st Brugman), Grassi (1' st Laurini), Kurtic (44' st Simonetti); Kucka (29' st Siligardi), Inglese (12' st Karamoh), Gervinho (1' st Dezi). A disposizione: Alastra, Ricci, Sprocati. All: F. Liverani.GENOA (3-5-2): Perin; Zapata, Radovanovic (31' st Rovella), Biraschi (44' st Micovschi); Ghiglione, Lerager (19' st Zajc), Schöne (1' st Masiello), Brlek (19' st Jaroszynski), Ankersen (19' st Jagiello); Pandev (1' st Pinamonti), Destro (19' st Favilli). A disposizione: Marchetti, Valietti, Eyango. All: R. Maran.ARBITRO: E. Gianquinto di Trapani.