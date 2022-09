Jurgen Klopp contro Todd Boehly. No, la sfida tra Chelsea e Liverpool - inizialmente programmata per questo fine settimana e rinviata a data da destinarsi per le esequie di Elisabetta II - non c'entra nulla. Per ora. Ma nelle scorse ore l'allenatore dei Reds e il nuovo patron dei Blues sono stati protagonisti di un botta e risposta a distanza dopo la stravagante intervista rilasciata nella giornata di ieri dal magnate statunitense. Che, parlando dei motivi che hanno condotto all'esonero di Thomas Tuchel, ha pure illustrato la sua visione sul Chelsea del futuro e i suoi progetti per tutta la Premier League. "Mi piacerebbe un All-Star Game, in cui potrebbero affrontarsi una selezione del Nord contro una del Sud dell'Inghilterra. Portebbe facilmente molte risorse. Guardate al MLB (lega professionistica del baseball, ndr), che in due giorni ha fatto guadagnare 200 milioni di dollari", ha dichiarato Boehly.







La replica di Jurgen Klopp, interpellato sull'argomento dopo la partita di Champions League vinta contro l'Ajax, è stata tanto puntuale quanto pungente: "Volete sapere cosa ne penso? Per caso vuole portare qui anche gli Harlem Globetrotters?".