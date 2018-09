Non solo il FIFA Best Player: il quotidiano Marca ha ideato il peggiore undici della passata stagione, il Worst Player, e ha messo in formazione vecchie e nuove conoscenze del campionato italiano. Tra i pali c'è Loris Karius, protagonista in negativo della finale di Champions League. In difesa Lindelöf, Bonucci e Höwedes, con quest'ultimo - adesso alla Lokomotiv Mosca - che alla Juventus ha giocato pochissimo anche a causa dei ripetuti problemi fisici. Ganso, Bakayoko, Sneijder e Özil compongono la linea mediana. In attacco, alle spalle di Vietto e Iheanacho, il grande trasferimento dello scorso gennaio: Alexis Sanchez, calciatore che agli ordini di Mourinho allo United non sembra proprio ingranare.