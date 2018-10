L'ex giocatore della Fiorentina David Pizarro ha raccontato a RomaTv un episodio legato alla scomparsa della sorella: "Decisi di giocare (Fiorentina-Siena del 16/12/2012, ndr) anche se portavo con me un dolore che ancora oggi non riesco a digerire. Ebbi la fortuna di segnare un gol e i tifosi viola mi omaggiarono in un momento molto difficile per me, anche se ero a Firenze da pochi mesi. Sentii la loro vicinanza, per questo sarò sempre grato".