Edinson Cavani potrebbe tornare a giocare in Uruguay a partire da gennaio 2025, ovvero quando scadrà il suo attuale contratto col Boca Juniors. A dichiararlo a El Pais il candidato presidente del Peñarol Edgardo Novick: "Ha un contratto fino a dicembre del prossimo anno con il Boca e poi il suo contratto scade. Se finisce e il Boca non lo vuole, abbiamo già avviato le conversazioni per farlo venire a giocare al Peñarol nel 2025".